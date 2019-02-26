Литовцы передали Украинской реанимобиль и медицинские кровати

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Литовские волонтеры передали для нужд 61-го мобильного военного госпиталя в Мариуполе реанимобиль и 15 функциональных медицинских кроватей.

"До сих пор мы использовали кровати, предоставленные нам местной городской больницей. Кровати функциональные, очень удобные по сравнению с предыдущими, их можно поднимать и опускать, что удобно при перекладывании раненых на каталку. Предыдущие кровати были низенькие, и нужно было несколько человек, чтобы переместить одного больного, это требовало времени и дополнительных усилий. Сейчас это гораздо проще", - рассказывает и.о. начальника отделения реанимации и интенсивной терапии старший лейтенант медицинской службы Александр Маланич, передает пресс-центр ОС.

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61-й мобильный госпиталь - это госпиталь второй линии с элементами четвертой, то есть такой, где проводят специализированное лечение, и поэтому очень важно, чтобы в медицинском учреждении было достаточное количество реанимобилей для осуществления эвакуации.

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