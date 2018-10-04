Курт Волкер объяснил, почему Россия так опекает боевиков на Донбассе

Спецпредставитель Курт Волкер объяснил, почему Россия хочет сохранить существование "народных республик" в Донбассе / фото: Главред

Российская Федерация хочет сохранить существование "народных республик" в Донбассе для прикрытия своего непосредственного участия в вооруженном конфликте на территории Украины.

"По правде говоря, это происходит потому, что они не хотят. Они хотят, чтобы конфликт продолжался. Они хотят там держать свои силы. Они хотят сохранить на местах 2 так называемые народные республики как политические образования, которые они могут использовать в качестве щита для сокрытия непосредственного участия России. И они хотят подождать, я считаю, также, чтобы увидеть, что произойдет на выборах в Украине. Таким образом, я думаю, что они просто решили ничего в настоящее время не делать вообще", - говорит специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью УНИАН.

Россия на 100% командует и управляет силами на Донбассе.

"Она финансирующего контрактные силы, осуществляет контроль над политическими структурами, которые там находятся, так называемыми народными республиками. Так что это на 100% возглавляемая Россией операция", - добавил он.

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Россия несет ответственность за политическое урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Курц во время совместной пресс-конференции с президентом РФ в Санкт-Петербурге.