Кучма рассказал, кто может занять его должность

Леонид Кучма хочет, чтобы представителем Украины в ТКГ стал Руслаен Демченко. Фото: rbc.ua

Представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе может стать советник президента страны Руслан Демченко.

"Вопрос о преемнике будет решать Петр Порошенко. Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко. Он был первым заместителем министра иностранных дел. Но это мои мысли", - сказал экс-президент Украины и экс-представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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Политик уверен, что Контактная группа продолжит работу, но он сомневается в ее результативности.

Второй президент Украины 80-летний Леонид Кучма 2 октября покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе. Представлял Киев 4 года с момента ее создания. Подписывал Минские договоренности.