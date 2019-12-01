Кто занимается разминированием в Донбассе

Привлекли около 600 человек. Фото: "Цензор"

Разминированием на Донбассе занимаются около 600 саперов от правительственных и неправительственных организаций.

От центральных органов исполнительной власти по состоянию на 1 ноября 2019 в процесс вовлечено 44 группы разминирования численностью 202 человека, сообщает "Армия Информ".

От Вооруженных сил Украины - 36 групп разминирования, 162 человека, от Государственной специальной службы транспорта - 1 группа разминирования из 5 человек и от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 7 пиротехнических расчетов с 35 человек.

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С 2016 года к разминированию привлекли международные неправительственные организации The HALO Trust, "Датскую группу по разминированию", "Швейцарский фонд противоминной деятельности" и национальные неправительственные организации DEMINING SOLUTIONS, "Демайнинг том фром Юкрейн", "Моя безопасная Украина". В общем привлечено 37 групп разминирования общей численностью 382 человека.

В штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. Теперь началось разминирование, которое продлится 25 суток.