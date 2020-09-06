Крупный пожар: исчезли двое военных

Военные на Луганщине тушат масштабный пожар. Фото: pravda.com.ua

За прошедшие сутки, 5 сентября, участки украинских подразделений не обстреливали. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом рассказывает штаб ООС.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ДСНС продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

По состоянию на утро ликвидировано огонь и вблизи Верхнеторецком. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются.

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Сейчас продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать.

Она началась 2 сентября в Луганской области от возгорания сухой травы на 1,2 тыс. га.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Во время тушения пожара в Луганской области погиб военный Объединенных сил старшина Артем Бондаренко. Тело военного нашли под завалами блиндажа.