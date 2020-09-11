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суббота, 12 сентября 2020 00:05

Кравчук выразил свою позицию относительно переговоров с боевиками

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Кравчук выразил свою позицию относительно переговоров с боевиками
Украина не может идти силовым путем - Кравчук. Фото: УНН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук оценил вероятность переговоров между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.

"Моя позиция заключается в том: мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови и это - понятно. Главное - не подписывать документы, которые могут нанести вред государству, как были подписаны ранее, и мы не можем до сих пор наладить общение", - сказал Кравчук во время ток-шоу" Свобода слова Савика Шустера".

Кравчук считает, что достичь взаимопонимания на уровне ТКГ можно совместно с участниками.

"Другой путь - силовой путь через применение оружия. Украина идти им не может", - добавил он.

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Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что выполнить Минские соглашения невозможно.

По его словам, выход из сложившейся ситуации следует искать в нормандском формате.

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