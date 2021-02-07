Кравчук призвал жестко отвечать на провокации россиян на Донбассе

Кравчук призвал военных действовать зеркально. Фото: УНІАН

Украинские войска должны на каждый выстрел отвечать выстрелом, заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

"Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и выбросить их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело - нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды к черту", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

Кравчук призвал действовать зеркально.

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"Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украина. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

На Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил штаб ООС. С начала суток, 6 февраля, зафиксировали 10 вражеских нарушений режима тишины.