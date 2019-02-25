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понедельник, 25 февраля 2019 19:28

"Козак-2М1" осваивает украинское бездорожье
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Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники испытывает новейший бронированный автомобиль "Казак-2М1".

Испытания включают в себя езду по бездорожью, удобство десантирования и прохождения бродов, пишет Украинский милитаристский портал.

Бронеавтомобили "Казак-2М1" имеет механическую коробку передач, 5,9-литровый дизельный двигатель, бронекорпус, может перемещать небольшие боевые группы до 9 человек и имеет турели для установки вооружения.

Бронированный автомобиль "Казак-2М1" проходит испытания бездорожьем
Фото: Украинский милитаристский портал
Бронированный автомобиль "Казак-2М1" проходит испытания бездорожьем
Бронированный автомобиль "Казак-2М1" проходит испытания бездорожьем
Бронированный автомобиль "Казак-2М1" проходит испытания бездорожьем
Бронированный автомобиль "Казак-2М1" проходит испытания бездорожьем

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"Установленная полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина достаточно проходимая - испытание проходимости происходили в местах для движения исключительно гусеничной техники", - говорит временно исполняющий обязанности начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.

Завершаются испытания БТР-4 с новыми корпусами производства завода им. Малышева в рамках программы расширения производства этих боевых машин на необходимость украинского войска.

Сейчас уже успешно завершился полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, сообщает Укроборонпром.

Во время испытаний БТР-4 с новыми корпусами прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

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