Космос у нас под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса

Фото: Григорий Веприк/Facebook

Украинский фотограф Григорий Веприк сделал серию снимков угольных отработок в городе Доброполье Донецкой области.

"Пока очередной мечтатель стремится в космос, который где-то там высоко, у нас под ногами еще больший космос. Где-то тут, не очень и глубоко. Еще пару работ в серию незнакомой планеты. Теперь в кадре Уголь. Точнее то, что сопровождает его добычу", - написал фотограф в Facebook.

В Доброполье основатель столичного агентства деловой фотографии The Gate Agency приехал с выставкой работ, связанных с добычей титана и гранита. Ее Веприк представил на фестивале "З країни в Україну". На протяжении двух лет снимает индустриальные пейзажи.

Посмотрел окрестности Доброполья на снимках из космоса и приступил к аэросъемке для иллюстрации угольной добычи. Все фотографии сделал с помощью квадрокоптера.

"Хотелось бы, чтобы эта серия дошла до какого-то разумного конца: выставки или книги", - сказал фотограф изданию "Свои".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стал патриотом и меня научил": трогательные фото матерей и жен погибших воинов

Репортаж львовского фотографа Артура Абрамива вошел в 10 лучших фотоисторий 2020 года по версии National Geographic Traveller. Во время карантина он снимал курортный поселок Волосянка в Карпатах.