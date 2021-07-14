 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 414
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 918
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6723
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 1026
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 648
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6345
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4222
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
3
3
19
16
Космос у нас под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
Космос у нас под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках
Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках
Оккупанты убили воина Владимира Яськива
Оккупанты убили воина Владимира Яськива
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
&quot;Все называли его отцом&quot;: похоронили военного медика Юрия Письменного
"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного
Видео
Все видео
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Интервью
1/5
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 279
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 441
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 882
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 1035
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1557
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1827
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 14:53

Космос у нас под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
5

  Комментировать

Украинский фотограф Григорий Вопреки сделал серию снимков с угольных предприятий в городе Доброполье Донецкой области
Фото: Григорий Веприк/Facebook
В Доброполье основатель столичного агентства деловой фотографии приехал с выставкой работ о добыче титана и гранита. Ее представил на фестивале "З країни в Україну"
Автор предварительно рассмотрел окраины Доброполья на снимках из космоса и после сделал аэросъемку с дрона
В кадре - не столько сам уголь, ведь его добывают в шахтах под землей, сколько то, что происходит вокруг добычи - терриконы, отвалы, насосные станции

Украинский фотограф Григорий Веприк сделал серию снимков угольных отработок в городе Доброполье Донецкой области.

"Пока очередной мечтатель стремится в космос, который где-то там высоко, у нас под ногами еще больший космос. Где-то тут, не очень и глубоко. Еще пару работ в серию незнакомой планеты. Теперь в кадре Уголь. Точнее то, что сопровождает его добычу", - написал фотограф в Facebook.

В Доброполье основатель столичного агентства деловой фотографии The Gate Agency приехал с выставкой работ, связанных с добычей титана и гранита. Ее Веприк представил на фестивале "З країни в Україну". На протяжении двух лет снимает индустриальные пейзажи.

Посмотрел окрестности Доброполья на снимках из космоса и приступил к аэросъемке для иллюстрации угольной добычи. Все фотографии сделал с помощью квадрокоптера.

"Хотелось бы, чтобы эта серия дошла до какого-то разумного конца: выставки или книги", - сказал фотограф изданию "Свои".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стал патриотом и меня научил": трогательные фото матерей и жен погибших воинов

Репортаж львовского фотографа Артура Абрамива вошел в 10 лучших фотоисторий 2020 года по версии National Geographic Traveller. Во время карантина он снимал курортный поселок Волосянка в Карпатах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Космос у нас под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Футбольная война: Гондурас атаковал Сальвадор

Восставшие разрушили крепость

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

Террорист давил людей грузовиком

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 15392
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9603
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 6966
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
4
 Просмотров: 6192
Противно и неаппетитно: фото блюд, которые шокируют подачей
Противно и неаппетитно: фото блюд, которые шокируют подачей
11
 Просмотров: 4788
Донбасс
Оккупанты бьют из артиллерии по гражданским, в ВСУ потери
Оккупанты бьют из артиллерии по гражданским, в ВСУ потери Просмотров: 450
Боевики на Донбассе стягивают танки и гаубицы - ОБСЕ
Боевики на Донбассе стягивают танки и гаубицы - ОБСЕ 1 Просмотров: 486
Оккупанты обстреляли село на Донбассе
Оккупанты обстреляли село на Донбассе Просмотров: 81
Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках
Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках
3
 1 Просмотров: 432
Россия - банкрот. Министр Резников разрушил путинские мифы
Россия - банкрот. Министр Резников разрушил путинские мифы Просмотров: 2520
Больше всего комментируют
6
Аваков подал в отставку
3
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
2
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
Голосов: 11291
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть