Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора с ЛНР

Конституционный суд выпустил террориста ЛНР, Фото: Юрий Луценко

Задержанного боевика, сына директора ликеро-водочного завода, Луга-Нова Леонида Держака выпустили под залог.

Обладателя "военного билета" террористов ЛНР заплатили 570 тыс. Грн., Сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Террорист имеет звание "почетного гражданина Луганске", которое ему лично вручил главарь террористов Леонид Пасечник.

"Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест, как безальтернативный мера пресечения по делам о терроризме и государственной измене", - написал Луценко.

Он добавил, что из-за решения Конституционного суда выйти на свободу могут около 1000 задержанных террористов.

"О том, в каких условиях сидят наши военные и политические заключенные - известно", - добавил генпрокурор.

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Луценко напомнил, что завтра будет продолжаться суд над Кириллом Вышинским - пропагандистом Кремля в Украине. Генпрокурор также напомнил, что на днях пройдет апелляционное заседание по делу бывшего председателя фракции "Партия Регионов" Александра Ефремова.

26 июня Генпрокуратура вместе со Службой безопасности Украины задержали боевика.

Им оказался Дмитрий Ручка, заместитель директора и сын владельца "Луга-Нова", сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он имел так называемое удостоверение участника боевых действий против Украины, выданное русскими, и проживал в Киеве.