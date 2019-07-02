Командующий Национальной гвардии покалечил своего подчиненного

Государственное бюро расследований завершило дело об избиении командиром Нацгвардии своих подчиненных.
До приговора суда его держать под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба ГБР.
В марте командир взвода одной из частей Нацгвардии, которая дислоцируется в Полтавской побил своих подчиненных, потому что не был удовлетворен их результатами на тренировках.
Двум солдатам он нанес удары кулаком в область туловища.
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Впоследствии одном из них он нанес повторный удар ногой, из-за чего у пострадавшего произошел разрыв селезенки и началась внутрибрюшное кровотечение.
Травмированную селезенку у солдата удалили, а телесные повреждения классифицировали как тяжелые.
По результатам расследования в суд направили акт о применении неуставных отношений командира по отношению к подчиненным.
В случае доказательства вины командиру грозит уголовное наказание на срок от 7 до 10 лет.
Следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований, проводят досудебное расследование по растрате военного имущества должностными лицами Министерства обороны Украины во Львовской области.
В частности, следствие установило, что при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий, сообщает пресс-служба ДБР.
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