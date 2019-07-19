Командование не будет запрещать военным в Донбассе "любое ведения огня" по оккупантам

Прекращение огня не будет. Фото: narodna-pravda.ua

В Генштаб ВСУ не поступали никакие решения контактной группы, и в частности решение о запрете на "любое ведения огня".

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook.

"Договорились, что с 00:01 21 июля начинается бессрочний запрет на обстрелы. В заявлении указано ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - заявил сегодня представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты палят из запрещенного оружия: силы ООС имеют потери

Бессмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "любое ведения огня".

В Генеральном штабе ВСУ, никаких решений контактной группы, и в частности решение о запрете на "любое ведения огня", в ГШ ВСУ не поступало. Поэтому дать оценку словам Бессмертного военное командование не может.

"Позиция господина Бессмертного является его личным мнением как представителя в ТКГ, официально с Генштабом эта позиция не согласовывалась - сообщили источники в ВСУ. - Никаких приказов о запрете отвечать огнем на нападения русских оккупантов не будет. Руководство Генштаба ВСУ не собирается отдавать приказ на прекращение огня в одностороннем порядке. Ответственность за продолжение агрессии и вооруженные провокации несет только русская армия. Ответственность за оборону позиций в своей зоне в любом случае остается на командирах военных частей ВСУ. Вооруженные силы употребляли и будут употреблять все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан. Эти обязанности возложены на армию в соответствии с законом и Конституции Украины. Поэтому силы ООС будут продолжать выполнение боевых задач в обычном порядке ".

66,5% жителей Украины считают Российскую Федерацию страной-агрессором. 23,9% украинцев имеют противоположную точку зрения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.