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пятница, 19 июля 2019 11:13

Командование не будет запрещать военным в Донбассе "любое ведения огня" по оккупантам

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Командование не будет запрещать военным в Донбассе &quot;любое ведения огня&quot; по оккупантам
Прекращение огня не будет. Фото: narodna-pravda.ua

В Генштаб ВСУ не поступали никакие решения контактной группы, и в частности решение о запрете на "любое ведения огня".

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook.

"Договорились, что с 00:01 21 июля начинается бессрочний запрет на обстрелы. В заявлении указано ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - заявил сегодня представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный.

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Бессмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "любое ведения огня".

В Генеральном штабе ВСУ, никаких решений контактной группы, и в частности решение о запрете на "любое ведения огня", в ГШ ВСУ не поступало. Поэтому дать оценку словам Бессмертного военное командование не может.

"Позиция господина Бессмертного является его личным мнением как представителя в ТКГ, официально с Генштабом эта позиция не согласовывалась - сообщили источники в ВСУ. - Никаких приказов о запрете отвечать огнем на нападения русских оккупантов не будет. Руководство Генштаба ВСУ не собирается отдавать приказ на прекращение огня в одностороннем порядке. Ответственность за продолжение агрессии и вооруженные провокации несет только русская армия. Ответственность за оборону позиций в своей зоне в любом случае остается на командирах военных частей ВСУ. Вооруженные силы употребляли и будут употреблять все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан. Эти обязанности возложены на армию в соответствии с законом и Конституции Украины. Поэтому силы ООС будут продолжать выполнение боевых задач в обычном порядке ".

66,5% жителей Украины считают Российскую Федерацию страной-агрессором. 23,9% украинцев имеют противоположную точку зрения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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