Командовал танковым расчету - СБУ задержала боевика ДНР

Боевика завербовали российские спецслужбы. Фото: СБУ

В Запорожской области задержали боевика ДНР.

В марте 2015 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

"Находясь на должности командира танкового расчета он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

После работы на ДНР мужчина уехал в Россию, где его завербовали представители российских спецслужб.

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"В 2018 году злоумышленник по заданию своих кураторов прибыл в Запорожскую область. Там он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил, боевых объектов, правоохранительных органов и административных зданий. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника", - отметили правоохранители.

Боевика задержали по месту его проживания в одном из поселков в Запорожской области.

Правоохранителям удалось задержать двух боевиков, которые служили на блокпостах в оккупированной части Донбасса.