Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР

Сухаревский заверил, что сомневаться в готовности защитников к встрече с оккупантами нет никаких оснований. Фото: facebook.com/503obmp

Командир 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ подполковник Вадим Сухаревский выступил с заявлением. Она касается запланированного инспектирования украинских позиций под Шумами совместно с террористами "ДНР".

Позицию воина изложили на официальной странице 503 ОБМП в Facebook.

"Мы не раз на деле демонстрировали собственную мощь и холодный ум и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям. По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, что и требуется от армейского подразделения. По решению Командования Объединенных сил мы по первому приказу готовы вступить в бой с врагом и разгромить его", - заверил командир морпехов.

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9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась на совместную инспекцию в районе поселка Шумы в Донецкой области с участием оккупационных боевиков РФ.