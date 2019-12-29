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воскресенье, 29 декабря 2019 09:54

Колонна с пленными украинцами направляется к месту обмена

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Колонна с пленными украинцами направляется к месту обмена
9 декабря 2019 в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России,, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". По данным Службы безопасности Украины, более 250 человек находятся в плену боевиков на временно оккупированной Донбассе состоянию на 18 декабря 2019 года. Фото: Эспрессо ТВ

Колонна украинском, которых удерживали на территории оккупированного Донбасса выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке под Донецком. Она направляется к месту обмена пленными. Он должен состояться в районе Горловки на КПП "Майорское" 29 декабря.

ОРДЛО передадут Украине 55 человек, сказала так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

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Сегодня может произойти освобождение незаконно удерживаемых украинцев на оккупированных РФ территориях Донбасса.

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29
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