Колонна с пленными украинцами направляется к месту обмена

Колонна украинском, которых удерживали на территории оккупированного Донбасса выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке под Донецком. Она направляется к месту обмена пленными. Он должен состояться в районе Горловки на КПП "Майорское" 29 декабря.
ОРДЛО передадут Украине 55 человек, сказала так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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Сегодня может произойти освобождение незаконно удерживаемых украинцев на оккупированных РФ территориях Донбасса.
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