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вторник, 06 августа 2019 16:06

Коломойский рассказал, как закончить войну в Донбассе

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Коломойский рассказал, как закончить войну в Донбассе
Коломойский говорит, чтобы война закончилась, надо, чтобы Россия оттуда ушла. Фото: gdb.rferl.org

В течение двух недель на Донбассе можно покончить с войной.

Чтобы это произошло, надо, чтобы Россия "убралась оттуда прочь", рассказал олигарх Игорь Коломойский в интервью российскому РБК.

"Я и сейчас это называю гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась прочь, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем к всеобщему удовольствию максимум за две недели ", - сказал Коломойский.

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Он уверен, что после этого Донбасс реинтегрируется автоматически.

"Вам надо свалить просто и все реинтегрируется", - считает Коломойский.

Он считает, что Минские соглашения надо изменить и за ними мирно урегулировать конфликт.

"Украина - единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями и его ежегодно продолжают. Нужно убрать изменения в Конституцию, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под наблюдением ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Выбрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валить к себе " - сказал Коломойский.

"Минские соглашения - единственный документ, по которому стоит двигаться. Но прошло уже 4,5 года и надо провести апдейт. Конфликт длится пять лет. Естественно, что есть элементы блокады и ограничний и люди страдают ... Все от этого устали. но с обеих сторон есть те, кто к этому привык, более того, там есть и бизнес, и уголь из Донбасса идет сначала на Россию, а потом к нам в Украину, и сталь там выплавляет товарищ Курченко по полмиллиона тонн в месяц и продает ее под вашими сертификатами " - сказал украинский олигарх.

Боец Сергей служит на передовой в 24-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ "Айдар" в свои 58 лет. "Почти пенсионер", - шутит он о себе.Верит в нашу победу: "Война закончится, когда Донбасс будет наш".

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Дата
06
августа

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