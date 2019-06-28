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пятница, 28 июня 2019 17:30

Кого из пленних вернули в Украину

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Трое военных ВСУ Дмитрий Великий, Яков Веремейчик и Максим Горяинов и житель оккупированного Луганска Эдуард Михеев вернулись из плена боевиков.

Стороны договорились о передаче пленных накануне парламентских выборов в Украине.

Пленных передали в Минске Виктора Медведчука, куму президента России Владимира Путина и лидера пророссийской партии "За жизнь".

Передали заключенные в аэропорту Минск, куда они прилетели из Ростова-на-Дону России. Кум Путина получил паспорта украинский, однако не раскрыл, алишень показал их журналистам недавно купленного телеканала ZIK.

На вопрос почему их привезли в Минск, Медведчук ответил, что те приехали транзитом, а в Киев вернутся частным самолетом.

Автор: Громадське
  Пленные военнослужащие стоят рядом с кумом Путина
Пленные военнослужащие стоят рядом с кумом Путина

Кого забрали

Дмитрий Николаевич Великий родился 26 декабря 1988 в селе Вязовок, Павлоградского района Днепропетровской области. В 2015 году временно взял отпуск и поехал на заработки в Россию вместо того, чтобы возвращаться на военную службу.

Автор: Громадське
  Дмитрий Великий в базе данных "Миротворец" числится как дезертир. В 2015 году покинул военную службу и уехал в Россию
Дмитрий Великий в базе данных "Миротворец" числится как дезертир. В 2015 году покинул военную службу и уехал в Россию

Великй исчез 9 декабря 2016 при попытке вернуться домой через оккупированные территории. Был захвачен боевиками в Донецке. В базе данных "Миротворец", он внесен как дезертир.

Старший солдат 53-й бригады Максим Анатольевич Горяинов родился в 28 июля 1984. Он попал в плен боевиков 22 мая 2019-го. Вез 7 бойцов подразделения медицинской службы воинской части "Патриот" в пункт постоянной дислокации. По словам родственников, почему-то решили сократить маршрут и заехали на территорию врага.

Автор: Громадське
  Максим Горянов был водителем КАМАЗа. Он и ще и 7 бойцов бойцов 43 подразделения медицинской службы воинской части "Патриот" 22 мая попали в плен
Максим Горянов был водителем КАМАЗа. Он и ще и 7 бойцов бойцов 43 подразделения медицинской службы воинской части "Патриот" 22 мая попали в плен

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"Есть такая статистика, что можно ошибиться и приехать на вражеский блокпост", - говорит ветеран АТО Юрий Руденко. - Большое количество людей и в 2014-м, и 2015-м годах, и даже в 2016-м и вот сейчас в такую ​​ловушку попадали. Если я не ошибаюсь они ехали южнее Донецка, а там ландшафт везде одинаковый, там все похоже. Боевики делают так же: самый громкий эпизод был, когда к нам приехал майор Старков с полным камазом оружия ".

Старший солдат Яков Петрович Веремейчик родился 29 января 1986 года. Он попал в плен незаконных вооруженных формирований ЛНР в ночь на 26 мая 2018 года неподалеку Катериновки Попаснянского района Луганской области. Тогда же боевики пленили его побратима - Юрия Евтушка.

Яков служил по контракту в 14-й механизированной бригаде, имел звание старшего солдата и шесть человек в подчинении. Жена Елена говорит, что последний раз слышала мужа 25 мая 2018 года.

"Вечером 26 мая ей позвонил неизвестный номер. Представился Яшиным командиром. Попросил набрать мужа, потому что, мол, не берет трубку, "пошел с оружием и нет". Подумала, что кто-то дуркует. Выбила. Яша иногда любил так прикалываться, звонить из других номеров и другим голосом ко мне обращаться. Звонит снова, еще несколько раз. Сбиваю. Тогда поднимаю и мне тот командир говорит, что Яков и еще один парень с оружием пропали. Их нет с утра ", - рассказала она.

Автор: Громадське
  Один из возвращенных - Эдуард Михеев долгое время был членом бандформирования "Народная милиция ЛНР". Впоследствии боевики приговорили его и посадили в тюрьму
Один из возвращенных - Эдуард Михеев долгое время был членом бандформирования "Народная милиция ЛНР". Впоследствии боевики приговорили его и посадили в тюрьму

Эдуард Анатольевич Михеев родился 18 сентября 1964. Жил в поселке Кленовом Ровеньського района Луганской области. Был членом бандитского формирования ЛНР - "служил" в так называемой Народной милиции ЛНР. По неизвестной причине захватчики в том, что он уехал в Украину для оформления пенсии и стал "агентом СБУ".

Летом 2017 террористы обвинили его в "государственной" измене и приговорили к 12 годам лишения свободы. Боевики утверждают, что на заседании суда Михеев признался в своем преступлении и заявил, что гражданином ЛНР себя не считает.

Когда украинцев забирали в последний раз

Последний обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 под городом Горловка Донецкой области. Из плена удалось забрать 74 заложников, зато россиянам отдали 233 российских захватчиков. Украинцы находились в плохом состоянии здоровья. Среди освобожденных был также Игорь Козловский, всемирно известный ученый и общественный деятель.

После этого Россия прекратила практику обмена пленными.

Сколько пленных осталось

По состоянию на 2019 год в плену российских захватчиков находятся от 180 военнослужащих ВСУ.

"В руках представителей незаконных вооруженных формирований в Донецке и Луганске остается более 130 человек. Среди них военные, находившиеся в плену более 4 лет - Богдан Пантюшенко, Сергей Глондар и Александр Кориньков. А также несколько гражданских, которых та сторона обвиняет в шпионаже в пользу Украины, а Украина не пытается защитить", - подчеркнули правоохранители с медийной инициативы по правам человека.

Как отреагировал президент

Президент Украины Владимир Зеленский был недоволен таким поступком Медведчука. Назвал его действия предвыборным пиаром.

"У нас независимая самостоятельная страна. Не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Это не о личностях. Почему поднимается вопрос возвращения пленных, вопросы прекращения войны с его стороны только под выборы? Спросите его", - сказал Зеленский.

Соцсети

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