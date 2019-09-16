"Когда не работает система, работает нация" – волонтерка об убийстве боевика в Мариуполе

Убитый Роман Джумаев воевал на Донбассе в 2014-2015 годах / фото: ВАС

Общественные активисты в Мариуполе в течение последнего года делали все, для Роман Джумаев - понес наказания.

Боевика ДНР убили сегодня в квартире, на странице в Facebook написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

"Сегодня у нас в Мариуполе, произошла ЧП. Убит боевик Джумаев, который был "выпущенные нашим судом под домашний арест". Если не работает система, работает нация!!! Это был мой личный враг! Когда его освободили впервые украинские судьи, для меня как военного волонтера это был шок! В течение последнего года мы делали все для того, чтобы убийца наших "киборгов" понес ответственное наказание", - отметила волонтер.

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"Но система работает иначе. После того, как его освободили под домашний арест, мы написали письмо в Администрацию Президента Украины с просьбой внести дополнения в решение Конституционного суда от 24.06. 2019. Но, к сожалению, до сих пор ответа не получили. Поэтому имеем то, что имеем!

И как бы это страшно ни звучало, но я хочу поблагодарить тех, кто это сделал. Ибо меня лично поступали угрозы от него, от его мамы, и мне было опасно находиться рядом с убийцей наших "киборгов" в одном городе. Видимо, надо судьям думать, кого и куда они отпускают. Не можно все купить за деньги! Помним !!! Не простим!!! " - пишет Однорог.

16 сентября во Мариуполе убили боевика ДНР Романа Джумаева. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил человек, и расстреляли его в упор. Умер Джумаев до приезда скорой. На теле его обнаружили многочисленные огнестрельные раны.