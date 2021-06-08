Киборги: начались бои за Луганский аэропорт

Украинские воины отстаивали аэропорт 146 дней. Фото: Znaj.ua

8 июня 2014 года началась горячая фаза боев за Луганский аэропорт. Украинские бойцы 80-й львовской десантно-штурмовой бригады взяли объект под охрану.

Международный аэропорт Луганск отвоевали чтобі не допустить пророссийских боевиков к аэродрому и их дальнейшего усиления в регионе. В ночь на 8 апреля украинские воины отбили здание.

В общем оборона Луганского аэропорта продолжалась 146 дней и вошла в новую военную историю Украины как пример мужества и стойкости Украинской воинов. Бои за аэропорт унесли жизни 29 защитников, еще 49 военных погибли в сбитом боевиками самолете.

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В районе ООС военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Происшествие случилось 6 июня. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести