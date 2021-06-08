Киборги: начались бои за Луганский аэропорт

 
Ексклюзивы
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 0
"Что ты себя мучаешь. Зачем? - поминки Слабошпицкого
"Что ты себя мучаешь. Зачем? - поминки Слабошпицкого
Просмотров: 117
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 963
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1692
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 729
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 684
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25318
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 963
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
16
40
16
9
3
&quot;Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica&quot; - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
&quot;День защиты детей - наш профессиональный праздник&quot; - военные тронули фотографиями
"День защиты детей - наш профессиональный праздник" - военные тронули фотографиями
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Видео
Все видео
Киборги: начались бои за Луганский аэропорт
Киборги: начались бои за Луганский аэропорт
Оккупанты атаковали ВСУ
Оккупанты атаковали ВСУ
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Интервью
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 0
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 594
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 675
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 360
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 387
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 10:22

Киборги: начались бои за Луганский аэропорт

  Комментировать
Киборги: начались бои за Луганский аэропорт
Украинские воины отстаивали аэропорт 146 дней. Фото: Znaj.ua

8 июня 2014 года началась горячая фаза боев за Луганский аэропорт. Украинские бойцы 80-й львовской десантно-штурмовой бригады взяли объект под охрану.
Международный аэропорт Луганск отвоевали чтобі не допустить пророссийских боевиков к аэродрому и их дальнейшего усиления в регионе. В ночь на 8 апреля украинские воины отбили здание.
В общем оборона Луганского аэропорта продолжалась 146 дней и вошла в новую военную историю Украины как пример мужества и стойкости Украинской воинов. Бои за аэропорт унесли жизни 29 защитников, еще 49 военных погибли в сбитом боевиками самолете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты атаковали ВСУ

В районе ООС военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Происшествие случилось 6 июня. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киборги: начались бои за Луганский аэропорт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Киборги: начались бои за Луганский аэропорт

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
9
 25 Просмотров: 15624
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 9018
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 8433
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 5022
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко Просмотров: 3915
Донбасс
Оккупанты атаковали ВСУ
Оккупанты атаковали ВСУ
 Просмотров: 270
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
 Просмотров: 279
Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Украинцы ответили
Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Украинцы ответили Просмотров: 198
Агент ФСБ хотел убить разработчика военной техники для ВСУ
Агент ФСБ хотел убить разработчика военной техники для ВСУ Просмотров: 1044
Российские оккупанты несколько раз атаковали ВСУ. Чем все закончилось
Российские оккупанты несколько раз атаковали ВСУ. Чем все закончилось Просмотров: 540
Больше всего комментируют
25
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
8
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
5
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
3
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире
Голосов: 11165
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть