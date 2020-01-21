Киборга будут судить за убийство браконьера в целях самообороны

Виталий Григорьев ушел на фронт добровольцем

22 января в городском суде Херсона в 11:00 состоится суд над киборгом Виталием Григорьевым. Сейчас он работает лесником. Одного дня, защищаясь от браконьеров, ветеран убил одного из них.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"10 января во время планового патрулирования леса в Великокопановском лесничестве Григорьева попыталась сбить машина с браконьерами, которые вывозили лес. После трех предупредительных выстрелов для защиты своей жизни Виталий был вынужден применить оружие на поражение. В результате один браконьер был убит. Завтра суд относительно меры пресечения и отстранение от должности", - написал он.

Позывной Григорьева "Леший". До войны он занимался сельским хозяйством, ремонтом автомобилей и вместе с женой воспитывал детей. На фронт ушел добровольцем. Сначала - в батальон "Донбасс". Затем оттуда вместе с собратьями перевелся в ряды 93 ОМБр, где стал бойцом 6 роты 2 батальона. 17 января 2015, в последние дни обороны Донецкого аэропорта, 6 рота получила приказ отправляться туда, чтобы деблокировать бойцов, находившихся на аэродроме. Во время операции 6 рота также понесла потери. Одним из тяжело раненых ее бойцов стал "Леший". Минометная мина взорвалась рядом с ним на взлетной полосе, превратив ноги практически на фарш. С Водяного медики вывезли его в Селидово, оттуда впоследствии доставили в больницу им. Мечникова в Днепре. Была угроза ампутации. Позже раненого перевели в Киевский центральный военный госпиталь. Его ноги лечили 4,5 года. В конце концов, в 2019 году, Виталий Григорьев все же пришел на осмотр к врачам своими собственными ногами. А осенью 2019-го - наконец устроился на работу в Великокопановское лесоохотничье хозяйство.