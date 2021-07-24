Катастрофа малазийского Boeing: двух россиян-свидетелей могут депортировать

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 1908
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 270
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 81
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8460
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 387
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 531
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 252
Фото
Все фото
4
5
10
8
5
Украинская спецслужба задержала &quot;депутата&quot; ЛНР/ДНР
Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
На дороге перевернулась маршрутка
На дороге перевернулась маршрутка
&quot;Мы есть&quot;: родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
"Мы есть": родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
&quot;Двойка ставил и с уроков выгонял&quot;: бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
"Двойка ставил и с уроков выгонял": бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
Видео
Все видео
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 675
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1188
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 495
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 243
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 16:27

Катастрофа малазийского Boeing: двух россиян-свидетелей могут депортировать

  Комментировать
Катастрофа малазийского Boeing: двух россиян-свидетелей могут депортировать
Женщина по имени Елена будто-бы знала о катастрофе, но сразу не рассказала. Фото: УНН

Миграционная служба Нидерландов отказывает в статусе беженцев двум россиянам.

Они свидетельствовали о катастрофе малайзийского Boeing 777, сообщает De Volkskrant.

Женщина по имени Елена в день катастрофы самолета 17 июля 2014 года приехала в офис к своему партнеру Игоря, чтобы встретить его с работы. Издание пишет, что она жила в "российском провинциальном городе". Она случайно услышала разговор начальника Игоря.

"Из контекста разговора можно сделать вывод, что начальник общается с членом семьи, который находится в Украине и занимает руководящую должность в штабе ЛДНР. Они радуются, что им удалось сбить большой самолет", - пишет De Volkskrant.

Затем начальник Игоря похвастался Елене, что боевики смогли сбить самолет ракетой "Бук". Женщина позже узнала, что фирма Игоря работает как прикрытие для российских солдат на территории Украины. Начальник хранил фальшивые украинские паспорта, которые наемники использовали для пересечения границы. Елена временно устроилась в администрацию фирмы и сделала копии документов.

В то время фирма не возвращала долг Игорю. Мужчину вызвали в полицию. Начальник заверил, что ничего не произошло, а силовики думают, что компания ошиблась при возврате НДС. В полиции мужчину допросили о его работе. Затем его снова вызвали на допрос. Показали документы о том, что Игорь вывел деньги компании на свой личный счет. Мужчина поссорился с начальником. Сказал во время ссоры, Елена знает об украинских паспортах.

Паре стали угрожать сотрудники ФСБ, добавляет De Volkskrant. Елена и Игорь обнаружили мертвую кошку на крыльце дома. Спецслужбы пытались завербовать Елену. Игоря несколько раз били и угрожали убийством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17

Они решили поехать в Нидерланды, попросили убежища. Елена рассказала информацию о MH17 только через два года. Говорит, что боялась за родственников.

Следственная группа восприняла информацию Елены всерьез, но миграционная служба не поверила ей. Одно из главных претензий правительства, что пара не рассказала о катастрофе по прибытии в Нидерланды. Их могут депортировать.

В суде по делу о крушении "Боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году заслушали несколько новых записей радиоперехватов руководства так называемых ЛНР и ДНР.

В них детально обсуждается транспортировка зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит, сообщает ВВС.

В суде проиграли записи переговоров "главы разведки" ДНР Сергея Дубинского с "заместителем командира" батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и "министра обороны" "ДНР" Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Катастрофа малазийского Boeing: двух россиян-свидетелей могут депортировать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 8856
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8460
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6795
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 Просмотров: 5976
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
 Просмотров: 5715
Донбасс
Жители ОРДЛО могут официально нарушать правила въезда в Украину через Россию. Но есть нюансы
Жители ОРДЛО могут официально нарушать правила въезда в Украину через Россию. Но есть нюансы Просмотров: 180
Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель
Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель Просмотров: 90
Оккупанты ранили мирного жителя
Оккупанты ранили мирного жителя Просмотров: 54
США не помогут Украине в переговорах по Донбассу - дипломат
США не помогут Украине в переговорах по Донбассу - дипломат Просмотров: 441
В этом году по меньшей мере 400 ветеранов получат жилье - правительство
В этом году по меньшей мере 400 ветеранов получат жилье - правительство Просмотров: 54
Больше всего комментируют
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
3
Соратник Авакова ушел из МВД
3
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
3
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
Голосов: 11378
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть