Катастрофа малазийского Boeing: двух россиян-свидетелей могут депортировать

Женщина по имени Елена будто-бы знала о катастрофе, но сразу не рассказала. Фото: УНН

Миграционная служба Нидерландов отказывает в статусе беженцев двум россиянам.

Они свидетельствовали о катастрофе малайзийского Boeing 777, сообщает De Volkskrant.

Женщина по имени Елена в день катастрофы самолета 17 июля 2014 года приехала в офис к своему партнеру Игоря, чтобы встретить его с работы. Издание пишет, что она жила в "российском провинциальном городе". Она случайно услышала разговор начальника Игоря.

"Из контекста разговора можно сделать вывод, что начальник общается с членом семьи, который находится в Украине и занимает руководящую должность в штабе ЛДНР. Они радуются, что им удалось сбить большой самолет", - пишет De Volkskrant.

Затем начальник Игоря похвастался Елене, что боевики смогли сбить самолет ракетой "Бук". Женщина позже узнала, что фирма Игоря работает как прикрытие для российских солдат на территории Украины. Начальник хранил фальшивые украинские паспорта, которые наемники использовали для пересечения границы. Елена временно устроилась в администрацию фирмы и сделала копии документов.

В то время фирма не возвращала долг Игорю. Мужчину вызвали в полицию. Начальник заверил, что ничего не произошло, а силовики думают, что компания ошиблась при возврате НДС. В полиции мужчину допросили о его работе. Затем его снова вызвали на допрос. Показали документы о том, что Игорь вывел деньги компании на свой личный счет. Мужчина поссорился с начальником. Сказал во время ссоры, Елена знает об украинских паспортах.

Паре стали угрожать сотрудники ФСБ, добавляет De Volkskrant. Елена и Игорь обнаружили мертвую кошку на крыльце дома. Спецслужбы пытались завербовать Елену. Игоря несколько раз били и угрожали убийством.

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Они решили поехать в Нидерланды, попросили убежища. Елена рассказала информацию о MH17 только через два года. Говорит, что боялась за родственников.

Следственная группа восприняла информацию Елены всерьез, но миграционная служба не поверила ей. Одно из главных претензий правительства, что пара не рассказала о катастрофе по прибытии в Нидерланды. Их могут депортировать.

В суде по делу о крушении "Боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году заслушали несколько новых записей радиоперехватов руководства так называемых ЛНР и ДНР. В них детально обсуждается транспортировка зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит, сообщает ВВС. В суде проиграли записи переговоров "главы разведки" ДНР Сергея Дубинского с "заместителем командира" батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и "министра обороны" "ДНР" Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате.