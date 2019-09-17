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вторник, 17 сентября 2019 16:54

Карпюк рассказал, как россияне его к Чеченской войне приплели

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Карпюк рассказал, как россияне его к Чеченской войне приплели
Украина длительное время помогала россиянам расследовать дела 1-й Чеченской войны. Фото: UAРовно

Россияне задержали Николая Карпюка, потому что имели нераскрытые уголовные дела времен 1-й Чеченской войны.

"По состоянию на осень 2014 года томов этого дела набралось 1,5 тысячи. И ни одного человека не заключили, не арестовали. Нас тогда просто решили использовать, чтобы какое-то из них прикрыть", - говорит он на пресс-конференции.

В 2001 году Украина помогала россиянам расследовать уголовные дела этой войны.

"Начиная с 2001 года прокуратура Чеченской республики направляла по расследованию в нескольких уголовных делах запросы по участию наших граждан в войне. Там фигурировали четкие фамилии, около 20 человек, принимавших участие в тех действиях. Они направлялась в Генпрокуратуру, СБУ. Я, как руководитель УНА-УНСО, отвечал, что наши люди не принимали участия ", - говорит он.

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Николай Карпюк - заместитель председателя партии УНА-УНСО.

Захваченный в плен 17 марта 2014 года во время поездки в Москву. Туда его делегировало руководство "Правого сектора" для якобы встречи с руководством РФ. Россияне обвиняют его в участии в І Чеченськой войне, руководстве бандой и участие в ней, и убийстве и покушении на убийство двух российских солдат.

26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил Карпюка до 22,5 лет колонии строгого режима. Освобожден 7 сентября после обмена с РФ.

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