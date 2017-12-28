Канада собирается расширить военную помощь Украине

Одним из этапов стало открытие доступа к канадскому рынку оружия

Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи нашей стране.

Об этом министр обороны Канады Харджит Саджан заявив на пресс-конференции, передает "Укринформ".

Одним из этапов стало открытие доступа к Канадский рынку оружия, - отметил канадский министр.

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"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в этот сложный для нее время, спровоцированный агрессией России", - докладывает Саджан.

Решение о предоставлении Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" не изменит расклад сил на Донбассе, но это решение не позволит президенту России прибегнуть к внезапному наступлению.