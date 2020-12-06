Какова ситуация на передовой

На Донбассе от начала суток не зафиксировали ни одного обстрела. Фото: Facebook

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности наших подразделений наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, саперы ДСНС разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 5 декабря, российско-оккупационные войска в Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Обстреливали украинские позиции по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.