Каким видят Донбасс в будущем его жители

На Донбассе хотят быть в составе Украины. Фото: narodna-pravda.ua

Большинство жителей оккупированного Донбасса хотят реинтеграции в состав Украины.

31% опрошенных хотят видеть автономию в составе Украины - таков результат исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований.

27,2% хотят быть автономией в составе России, 23,5% - за восстановление довоенной ситуации в виде областей в составе Украины и 3% - за присоединение к России.

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По сравнению с 2016 годом идею возвращения в состав Украины поддерживает на 3% больше людей.

Часть Донецкой области уже 5 лет находится под оккупацией. Местные власти ДНР всячески пытаются усложнить жизнь местных жителям, поднимая цены на продукты, лекарства, усиливая законы.