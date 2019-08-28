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среда, 28 августа 2019 16:18

Каким видят Донбасс в будущем его жители

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Каким видят Донбасс в будущем его жители
На Донбассе хотят быть в составе Украины. Фото: narodna-pravda.ua

Большинство жителей оккупированного Донбасса хотят реинтеграции в состав Украины.

31% опрошенных хотят видеть автономию в составе Украины - таков результат исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований.

27,2% хотят быть автономией в составе России, 23,5% - за восстановление довоенной ситуации в виде областей в составе Украины и 3% - за присоединение к России.

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По сравнению с 2016 годом идею возвращения в состав Украины поддерживает на 3% больше людей.

Часть Донецкой области уже 5 лет находится под оккупацией. Местные власти ДНР всячески пытаются усложнить жизнь местных жителям, поднимая цены на продукты, лекарства, усиливая законы.

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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