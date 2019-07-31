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среда, 31 июля 2019 14:19

Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018 годах
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Фото: Fb/Армія Inform

От марта 2014 суммарная поддержка от Соединенных Штатов Америки составляет 70% от общей зарубежной помощи Украине.

Об этом "Армія Inform" сообщила в Facebook.

"С марта 2014 наша армия обеспечивала не только государство. Многие помощи также шло от наших зарубежных партнеров. Больше всех - от США. Суммарная поддержка от них составляет 70% от общей зарубежной помощи. Такое содействие поступало и от других стран", - говорится в сообщении.

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На Донбассе прошли масштабные учения Объединенных сил. Личный состав подразделений практически выполнял принятые в процессе работы штабов решения. К учениям привлекались сухопутные и авиационные составляющие подразделений ООС.

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