Как выглядит центральная улица оккупированного Донецка

Фото: ДОНБАС.РЕАЛІЇ

Улица Артема в Донецке в 2014 году были центром концентрации бутиков, статусных ресторанов и торговых центров с мировыми брендами.

По ней дончане водили приезжих, чтобы похвастаться пафосом, богатством и чистотой "шахтерской столицы", пишут Донбасс. Реалии.

"Мы прошлись от торгового центра" Белый лебедь "и посмотреть, что осталось от пышности" Первой линии ", как улицу Артема еще называют дончане", - пишут журналисты.

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Утром 25 сентября жители Донецка проснулись от грохота разрывов. Загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за много километров.