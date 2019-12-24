Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов

Фото: dnews.dn.uа

В сети показали ужасное состояние палат больницы в городе Ровеньки Луганской области.

Местные возмущаются условиями, в которых лечат детей. Фото одной из палат опубликовано в местной городской группе в социальной сети.

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"Попал в инфекционку, а как будто какой-то ИК (исправительной колонии. - Gazeta.ua). Детская", - пишет автор фото.

Константиновка - прифронтовой город в Донецкой области. От ДНР его разделяет не более 30 километров. Город был под боевиками, но дома из них не были разрушены. Колонна боевиков проходила через город из Славянска в сторону Донецка. Они покинули город в июле 2014 года.