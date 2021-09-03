Как прошли сутки на Донбассе: новости неутешительные

2 сентября оккупанты ранили украйнського воина. Фото: facebook.com/pressjfo.news

2 сентября вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинский военный получил ранения.

"Сейчас он в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное", - отчитываются в ООС.

Так, недалеко Золотого-3 Попаснянского района Луганской области враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новомихайловки в Марьинском районе Донецкой области стреляли из минометов 120-мм калибра. У Красногоровки Ясиноватского района Донецкой области - артиллерии калибра 100 мм. Вблизи Новотошковского Попаснянского района оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты усилили обстрелы: есть раненые

Сегодня утром нарушений со стороны оккупантов не было.

Оккупанты в нарушение линий отвода вооружения размещают на Донбассе вражеские танки, гаубицы, зенитные установки и БМП. Военную технику боевиков заметили вблизи населенных пунктов, в жилых районах и на полигонах. Их засек беспилотник.