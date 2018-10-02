К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области

Бойцы ООС показали свой опорный пункт вблизи Станицы Луганской, который неформально называют "оффшорная зона".

Неподалеку от линии разграничения украинские бойцы построили целый город вместо обычных инженерных сооружений. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Фото: facebook

"В течение первых 2 месяцев мы укрепили пути сообщения, накрыли их сверху и объединили с наблюдательными постами. Затем взялись за дооборудование и увеличение количества блиндажей. Сейчас наши ребята живут по 3-4 человека в одном закрытом помещении, а не по 8-10 лиц, как это здесь было до нас. Относительно названия нашего местоположения, то она означает, что все мы понемногу вкладываем собственные силы, чтобы потом получать "дивиденды" в виде комфорта и безопасности", - рассказал командир взвода Александр.

Отмечается, что когда основные объекты украинской "опорника" были готовы, защитники Станицы Луганской взялись за построение подземных столовой, бани с парилкой, продовольственного хранилища и тому подобное. Военные даже создали кафе с барной стойкой и высокими стульями, которое назвали "Панама".

"На "опорнике" ребята сами решают, что именно им нужно в плане улучшения бытовых условий. Затем мы условно голосуем "за" или "против" и в свободное время вместе работаем на военном "строительстве". А что? У нас тут все с умом и с руками. Свободного времени тоже хватает. Поэтому мы берем молотки, пилы, гвозди и занимаемся всем этим ради собственного же комфорта", - рассказал главный сержант подразделения Александр.

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Кроме того, отмечается, что от "офшорника" к временно оккупированной территории 50-60 м через реку Северский Донец.

"Сепары постоянно проявляют себя на противоположном берегу. Иногда снайпер постреляет, а бывает, и группа разведчиков проявит себя в камышах. В этих случаях мы немедленно усиливаем охрану и действуем по ситуации. В основном враг использует стрелковое оружие. Но недавно к нам прилетали и мины. Значит, противник может готовиться к каким-то серьезным действиям, но, как всегда, его старания будут напрасны", - рассказал дежурный наблюдательного поста солдат Сергей.

Бойцы ООС показали, как после очередного обстрела сгорел тепловизор, который прикрывал один из крайне важных участков фронта. В течение прошлой недели это уже второе уничтожено "тепло", которое точно не будет работать.