К чему трудно привыкнуть после возвращения с войны

Сергей Дмитриев стал священником в 1996 году. Сейчас он - штатный капеллан 30-й отдельной механизированной бригады. Фото: Тарас Подолян

Священник Сергей Дмитриев в 2014 году добровольно пошел в капелланы. Сейчас он - штатный капеллан 30-й отдельной механизированной бригады.

В интервью журналу "Країна" он рассказал, о чем разговаривает с военными и как привыкает к мирной жизни после возвращения с Донбасса.

"Когда ехал на Донбасс, страшно не было. Священники, кроме немногих, не попадают в зону активных боевых действий. Военные говорят с капелланами о том, что и другие люди. Спрашивают, как назвать ребенка, когда лучше окрестить, когда поститься. В них не стоит вопрос: можно ли убивать? Я работал с профессиональными военнослужащими. Они не убивают, а защищают", - сказал Сергей Дмитриев.

"После возвращения из Донбасса 2-3 дня привыкаю к мирной жизни. В зоне ООС можно припарковаться, где хочешь, ночью не надо выключать фары, можно не показывать поворот. На мирной территории надо все делать наоборот.

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Война меняет всех. Мне стало неинтересно общаться с гражданскими. Не понимаю людей, которые думают только о своем достатке и о том, куда поехать в отпуск", - добавил он.

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В костеле прихода Христа Царя Вселенной в Хмельницком открыли музей русско-украинской войны. Экспонаты привез из Донбасса капеллан Николай Лучицкий, Музей состоит из двух залов. В одном собрали артефакты войны. Здесь разместили разорванные снаряды, предметы армейского быта, военные костюмы и флаги. Вторая комната воспроизводит блиндаж. Там показали условия жизни военных на фронте.