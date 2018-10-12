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воскресенье, 14 октября 2018 08:50

"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины

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Автор: Михаил Ухман
  24-летний боец с позывным "Сепар" и его кот Уксус
24-летний боец с позывным "Сепар" и его кот Уксус

До войны, я жил в самом центре Донецка. Работал администратором в одном из магазинов. Получал неплохие деньги. Поэтому события 2013-14 года для меня в начале были враждебными, - рассказывает 24-летний боец ​​ВСУ с позывным "Сепер".

Со временем, мы с родителями переехали в Днепропетровскую область, обстановка в Донецке была ужасная. Я начал заниматься помощью для переселенцев, не имеющих жилья, пищи. Полностью понимал критичность их положения. Организовывали ярмарки, ездили по школам, работали через местные средства массовой информации.

Ты живешь за пределами Донецка, можешь видеть реальную картину, а не ту, которую тебе подсовывают россияне. Это как-то изменило взгляды на жизнь?

Конечно. Находясь на оккупированной территории, я поддался на влияние лживой информационной картинки. Однако со временем, увидел другую жизнь. С самого начала, я видел российских бойцов в моем городе, "кадыровцев". Это видели другие жители. Но ничего не говорили, боялись украинских "карателей" и надеялись, что с приходом "россиян", здесь снова будет "совдеповский рай".

Выезжая из Донецка, еще успел увидеть один репортаж по российскому каналу. Они говорили, что Порошенко издал указ, который заставляет всех мужчин переселенцев вступать в ряды ВСУ и воевать. А женщин всех забирают в лагеря, где они будут шить военную форму. Я уже не говорю о том, что рассказывали о съеденных детях, повешенных мальчиков.

Почему ты решил пойти в ВСУ и воевать?

В 2015 году поехал на блокаду Крыма, чтобы поддержать татар в их борьбе с московским оккупантом. К тому времени, я окончательно понял, что Россия - враг.

Когда наступил Новый Год, приехал в Донецк, чтобы отпраздновать с друзьями. Телефон спрятал, никаких документов не оставил.

В Донецке мне предложили вступить в так называемый батальон "Сомали". Там служил мой знакомый, он и хотел, чтобы я воевал в их рядах. Но мне с ними ничего не светило.

Я вернулся в Днепропетровскую область, собрал документы необходимы и подписал контракт.

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Ты не задумывался, что тебе придется стрелять в тех, кто еще недавно дружил с тобой, с кем ты играл, учился?

Это война. У каждого из нас свои взгляды. Я подписал контракт с ВСУ и выполняю боевую задачу, не мало значит. Я дал присягу на верность народу Украины. Немного за душу берет, что мы разделились. Но скажу так, что донецких там маловато, тем более близких знакомых никого нет. В большинстве против Украины воюют россияне.

Я вспоминал, что жил в центре города, поэтому дружил с богатыми парнями-мажорами. Из них никто не воюет, им это не нужно. Половина выехали в Россию, другие живут в мирной Украине. Им хорошо без войны.

Но частичка знакомых - пошли в ряды так называемого "ополчения". Например первый "спикер" Владимир Макович. Я этого человека видел до войны. Он ходил между киосками, где разливали водку. Он был клоуном среди любителей выпить, никогда не было у него денег. Умел прилипать к различным компаниям. Когда начались события 2014 года в Донецке, я смотрю по телевизору и вижу этого "алкашика" в рядах руководителей псевдореспублики.

Когда столкнулся с реальной войной, не жалел, что пошел воевать?

Реальная война у меня была с самого начала. Поэтому события на фронте не были для меня новостью. Я видел, как на железнодорожном вокзале Донецка убило женщину и она лежала на остановке. Мой папа попал под артиллерийский обстрел и успел спрятаться за бетонным перекрытием. Рядом два уборщика погибли на месте.

Смерть на фронте дыхнула на меня своим взглядом в августе 2016 года. Наши позиции тогда расстреляли из артиллерии и минометов. Погиб один собрат, меня ранило. Только то, что я успел спрятаться в окоп - спасло жизни.

Папа успел спрятаться за бетонным перекрытием. Рядом два уборщика погибли на месте

Ты в 2014-м и теперь, много отличий?

Мы совершенно разные, я полностью украинец, поддерживаю свой народ, армию. Правда больно моментами, не все, кто в мирной Украине делают так, как я. Командование армии допускает очень много ошибок, по которым люди разбегаются и не хотят воевать. У нас бойцов только одни обязанности, а прав не имеет вовсе. Не помогает даже увеличение денежного обеспечения. У нас такая бюрократия, порождает на войне коррупцию, алкоголизм.

Например приезжает комиссия. Я им докладываю, что у меня не хватает такой техники, таких запчастей. А им плевать на это - они требуют от меня кучу бумаги, чтобы прикрыть свой зад, а помогать не хотят. Соответственно надо обращаться к волонтерам, чтобы помогли, свои деньги вкладываем.

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Автор: Михаил Ухман
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Кот Уксус всюду сопровождает своего хозяина

Не убивает в тебе эта ситуация желание воевать?

Я борюсь с этой системой. У меня есть подразделение, которым я командую. И на основе него, стараюсь доказать всем остальным, что можно жить по-новому. С людьми своими действие по справедливости, иду им навстречу. Большинство из них ценят такое отношение и отвечают доверием. Хотя были случаи, когда надо было уволить бойца - он был хроническим алкоголикам.

Когда мной командовал один боец ​​и он совсем некрасиво поступал с подчиненными и сам постоянно влезал в неприятные ситуации. Я дал себе слово, что когда получу подразделение, не буду таким, как он.

Какой ты видишь развитие освобождения Донецка?

Однозначно, что штурм ничего не даст. Точнее, погибнет много мирных жителей и самих украинских военных. Россияне там создали огромные укрепленные районы и просто так не уйдут. Нам нужно закрыть границу с Россией, тогда ситуация изменится полностью. Даже местные жители, уже научились воевать, как и мы.

Это не 2014 год, когда по Донецку ходили банды казаков. Тогда это были воры, которые использовали ситуацию для своего обогащения. Я помню, как они маленькую девочку насмерть переехали машиной. Или водителя автомобиля просто расстреляли, потому что он подрезал машину боевиков.

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Не нравится вам Украина - езжайте в Россию

Какие противодействия надо делать нашей власти, чтобы вернуть местных жителей в лоно Украины и разрушить эту московскую пропаганду?

Россия выдает выпускникам донецких вузов свои дипломы, и они могут работать в них. То есть московские оккупанты сознательно превращают граждан Украины, хоть и оккупированных - в своих колонистов.

Хотя, я не понимаю и жителей Донецка. Они кричат ​​на нас "фашисты", а сами едут, чтобы получить помощь в мирной стране и так далее. Не нравится вам Украина - езжайте в Россию. Вас здесь никто не держит.

Автор: Михаил Ухман
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