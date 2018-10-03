Из Л/ДНР через Россию в Украину ходят автобусы

Автобусы ходят с Л/ДНР в Украину. Фото: Сегодня

С оккупированной территории Донбасса, прежде всего Луганщины, на прошлой неделе шли "нерегулярные" автобусные рейсы по направлению "Стаханов-Харьков", "Луганск-Киев", "Ровеньки-Киев".

Об этом говорится в недельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе, опубликованном 2 октября на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Среди автобусного сообщения, которое наблюдалось наблюдательной миссией, следующие" нерегулярные "маршруты или места назначения были зафиксированы: "Стаханов-Харьков", "Киев", "Луганск-Киев", "Ровеньки-Киев", - говорится в сообщении.

"В дополнение к регулярным автобусным рейсам, наблюдательная миссия продолжала наблюдала за автобусным сообщением на нерегулярных маршрутах. Часто автобусы не отмечают свой маршрут взамен имеют табличку с окне с надписью "нерегулярные перевозки", - говорится в сообщении.

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В течение недели наблюдатели ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" зафиксировали увеличение количества автобусов, которые пересекли границу - 409 автобусов, по сравнению с 391-м прошлой неделе. Из них 215 автобусов проехали в РФ, 194 - на временно оккупированную территорию Украины.