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пятница, 11 марта 2022 14:57

Спецтема: Война России против Украины

"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
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В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ.

Враг покинул зенитную установку и ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами, отметили в Госпогранслужбе Украины.

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"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает. Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не таким образом, который врагу понравится. Пограничники вместе с другими составляющими сил обороны продолжают чистить украинскую землю от вражеской нечисти", - говорится в сообщении.

В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ. Враг покинул свою технику
Фото: facebook.com/DPSUkraine
В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ. Враг покинул свою технику
В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ. Враг покинул свою технику
В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ. Враг покинул свою технику
В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ. Враг покинул свою технику

Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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