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вторник, 28 июля 2020 20:23

"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне

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&quot;Искать меньших партнеров&quot; - что надо Украине для победы в войне
Какие шаги Украины для победы над Россией, рассказывает аналитик Тарас Чмут. Фото: Тарас Подолян

Сложно победить третью армию в мире со вторым ядерным потенциалом, которая является одним из ключевых геополитических игроков, говорит военный аналитик Тарас Чмут.

"Ядерное оружие - существенный рычаг в отношениях России с другими странами. Наш враг объективно сильный. Экономически менее мощный по США и Китай. Но ему и не нужно, потому благосостояние людей для Кремля - ​​на последнем месте. Потеря 10 тыс. военных для них не ощутима, в отличие от нас", - говорит.

Украина должна опираться на поддержку США, Великобритании, Германии, Франции, считает.

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"Надо также искать меньших партнеров, которые готовы вместе с нами воевать здесь и сейчас: страны Балтии, Польша, Грузия, Молдова, Турция. Возможно, другие европейские страны, для которых угроза России является предметным. Страны Балтии с 2014 года вооружаются больше всего в мире. в чем-их армии сильнее нашу", - заключает.

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"Нам нужно повышать цену до вторжения. Для России стоимость людей или железа невелика. Другое дело - потопить большую часть Черноморского флота, который обеспечивает ее действия в Средиземном море. Им придется перебрасывать туда Балтийский и Северный флоты, Каспийскую флотилию. Это означает ослабление на тех направлениях. Блокировка счетов в европейских банках - тоже цена. Надо договариваться с партнерами, чтобы давили".

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