Имена морских пехотинцев, которые сегодня погибли на Донбассе

Сегодня около 11:00 во время обстрела российскими оккупационными войсками санитарного автомобиля медиков, эвакуировали раненого, погибли двое украинских воинов. Они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Это морские пехотинцы старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.

"Вы были, есть и всегда будете. Отважные воины! Преданные защитники! Истинные собратья!", - написали о погибших собратьев на странице бригады в Facebook.

"Такие как Вы, не умирают....просто перестают быть рядом....Там, под небесами, Вы продолжите ругать ребят за выпитый энергетик на "0", нажарите вкуснейших широкинских блинчиков, весной вдоль траншей посадите помидоры, забинтуйте еще не одну раненую руку, накормите и обогрете как мама - всех, кто пройдет мимо Вашу "Усадьбу"...Но уже там, под небесами", - рассказала о погибшей Ирине пресс-офицерка бригады Александра Бессмертная.

Автор: Fb Ірина Шевченко

27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведения подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской. Согласно договоренностям, разведение сил возможно лишь тогда, когда в зоне боевых действий в течение неделе нет обстрелов. Украинские военные и боевики должны отойти от линии соприкосновения одновременно на расстояние до 1 км. Леонид Кучма сообщил, что, при условии соблюдения перемирия, мост отремонтируют в течение 1,5-3 месяцев.