Хватает на 100 процентов: ВСУ заменили советские снайперские винтовки

Самозарядный карабин UAR-10 украинская фирма Zbroyar создала на базе американской винтовки AR-15 / M-16 под патрон калибром 7,62х51 NATO. Фото: Анатолий Гаевский

В Вооруженных силах Украины почти не осталось советских снайперских винтовок Драгунова. Военные получили новое оружие.

Об этом рассказал инструктор по снайпингу благотворительного фонда "Повернись живим" Руслан Шпакович "Милитарному".

СВД сейчас массово сдают на склады через непригодное для работы снайперов состояние.

"Она в таком состоянии, что не является оружием в прямом смысле этого слова, - говорит Шпакович. - Ну, точным оружием. Использовать ее можно разве что как автомат".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбрали лучшего снайпера Сухопутных войск

В ВСУ за последние годы поступило менее 1500 новых образцов различных винтовок. Среди них - украинского производства Zbroyar UR-10 и UBR-008, американские Savage-110 и крупнокалиберные 12,7 мм Barett M82.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ

Значительную часть из этих винтовок ВСУ получили в качестве помощи от союзников. Кроме того оружие передавали благотворители и волонтеры.

"Столько, сколько было поставлено - сейчас в принципе хватает на 100 процентов", - говорит Руслан Шпакович.

В 2018 году в Вооруженных силах Украины появилась новая специальность - марксмен - пехотный снайпер. Стреляют из высокоточных винтовок. Работают на расстоянии с 800 метров, а обычный боец ​​- на 300-400 метров. Если снайпер действует отдельно, то марксмен - штатный стрелок в каждом взводе. Готовят марксменов для ВСУ в Учебном центре "Десна" им. князя Ярослава Мудрого в Черниговской области.



