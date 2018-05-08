"Хотели сытые 1970-е, а оказались в 1930-х" - историк о ДНР и ЛНР

Жители Луганска и Донецка, вместо пропагандируемого достатка, получили репрессии 1930-х годов. Фото из открытых источников

Жители оккупированной Донетчины мечтали о благосостоянии советских времен, но от пророссийских террористов и местных боевиков получили нищету и репрессии.

Об этом сказал Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти.

"В силу исторических времен эти территории стали неким эпицентром создания этого советского эксперимента, создания советского человека, и там удалось достичь наибольших успехов, но убежден, что этот эксперимент сейчас буквально на наших глазах терпит полный крах. И даже те люди, которые поддерживали эти "террористические республики", которые имели определенные сантименты к советскому прошлому, которые хотели возврата к советскому прошлому - очевидно, что многие из них сейчас разочарованы.

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Говоря о советском прошлом, они воображали себя в более-менее сытых, спокойных 70-х годах. А оказались в 30-х, 40-х, 50-х годах, где и голод, и смерть, и угроза репрессий со стороны тех людей, которые называют себя властью", - сказал историк.

В непризнанной ДНР царит атмосфера сталинских репрессий 1930-х. Большинство мирных жителей боятся за свою жизнь, рассказал освобожденный из плена религиовед Игорь Козловский.