Хорошая новость: Украина впервые закупила натовский оборудования напрямую

Министерство обороны Украины впервые самостоятельно закупило военные товары через Агентство НАТО.

К этому военное оборудование зукуповувалы через посредников, об этом написала миссия Украины в НАТО.

Автор: Скриншот Поздравление от миссии Украины в НАТО

"Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство по поддержке и поставки для нужд ВСУ", - говорится в сообщении миссии.

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Еврокомиссия подсчитала количество жертв вооруженной российской агрессии в Донбассе с 2014 года. Об этом говорится в опубликованном докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.