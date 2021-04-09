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пятница, 09 апреля 2021 20:27

Хомчак вакцинировался от коронавируса

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Хомчак вакцинировался от коронавируса
Хомчак получил прививку от коронавируса. Фото: Facebook

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак вакцинировался от коронавируса.

Прививку он получил во время рабочей поездки на Донбасс. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"Главнокомандующий ВСУ вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку против Covid-19 в военном госпитале", - говорится в сообщении.

Таким образом Хомчак собственным примером подтвердил необходимость вакцинации - "единственного способа остановить пандемию".

В Вооруженных Силах Украины от коронавируса умер еще один работник. С 24 марта он находился на лечении в военном госпитале.

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