Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак вакцинировался от коронавируса.
Прививку он получил во время рабочей поездки на Донбасс. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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"Главнокомандующий ВСУ вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку против Covid-19 в военном госпитале", - говорится в сообщении.
Таким образом Хомчак собственным примером подтвердил необходимость вакцинации - "единственного способа остановить пандемию".
В Вооруженных Силах Украины от коронавируса умер еще один работник. С 24 марта он находился на лечении в военном госпитале.
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