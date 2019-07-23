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вторник, 23 июля 2019 15:25

Холоднояровци нажарили свежих "ихтамнетов"

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Холоднояровци нажарили свежих &quot;ихтамнетов&quot;
Россияне возмущаются, когда украинцы возвращают свои земли. Скриншот

Холоднояровцы уничтожили очередные военные объекты боевиков.

На видео можно увидеть какими усилиями они пытаются защищать Украину от русских захватчиков, пишет пресс-центр 93-Й ОМБр "Холодный яр".

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность работы бьет все рекорды, в то утро удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Впечатляет", - пишут в пресс-центре.

На видео сняли как украинские защитники уничтожили очередное русское укрепление.

"Благодаря совместным действиям командования батальона, разведки и минометного взвода, наше подразделение было почти круглосуточное прикрытия и возможность мгновенно подавлять любые провокации врага. Это позволило удерживать самый горячий участок Авдеевской промзоны без потерь", - пишут защитники.

Военные поблагодарили волонтеров и украинцев которые помогают аероразведчикам.

"Благодаря самоотверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019-го. Им надо восстанавливать или строить заново большинство позиций. Все это было бы невозможно без коптерив и тепловизоров, которые нам привозил Андрей Римарук из фонда Вернись живым. Благодаря ему и людям, которые помогают фонда, наше подразделение мог изучать врага днем ​​и ночью, с воздуха и из укрытия. Находить и уничтожать орков ", - пишут военные.

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В бригаде рассказали о том, как видео "страйков" поражают пользователей рунета.

"Когда мы публикуем видео поражений сил пророссийских наемников, на новостных сайтах российских изданий начинается истерика. Да-да, именно на российских, а не сайтах карманных республик. Ибо на стороне "шахтеров" российским оружием против Украины воюют именно русские. И мы все о это давно знаем", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что по большей части русские возмущаются смертям своих друзей-захватчиков.

"Сотни комментаторов сыплют проклятиями. Угрожают использовать видео в международных судах (решение которых Россия сама же и не выполняет). Возмущаются, что обстреливают и убивают их сограждан, родственников и друзей, которые по своей глупости, желанию подзаработать и недальновидности решили уйти из оружием на украинскую землю. Оружием российского производства. Конечно, они хотели нас обстреливать и не получать ответа. А потом под видом перемирия полностью отобрать оккупированый Донбасс. Но так не получится. Это 93 бригада Холодный Яр никогда не отступает и всегда возвращаеться", - пишут военные.

В Єнакієвому загиблих проросійських бойовиків просто закопують у землю.

Знімки свіжих масових поховань членів окупаційних формувань у районі Єнакієвого опублікував блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ"

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