Холоднояровци нажарили свежих "ихтамнетов"

Россияне возмущаются, когда украинцы возвращают свои земли. Скриншот

Холоднояровцы уничтожили очередные военные объекты боевиков.

На видео можно увидеть какими усилиями они пытаются защищать Украину от русских захватчиков, пишет пресс-центр 93-Й ОМБр "Холодный яр".

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность работы бьет все рекорды, в то утро удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Впечатляет", - пишут в пресс-центре.

На видео сняли как украинские защитники уничтожили очередное русское укрепление.

"Благодаря совместным действиям командования батальона, разведки и минометного взвода, наше подразделение было почти круглосуточное прикрытия и возможность мгновенно подавлять любые провокации врага. Это позволило удерживать самый горячий участок Авдеевской промзоны без потерь", - пишут защитники.

Военные поблагодарили волонтеров и украинцев которые помогают аероразведчикам.

"Благодаря самоотверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019-го. Им надо восстанавливать или строить заново большинство позиций. Все это было бы невозможно без коптерив и тепловизоров, которые нам привозил Андрей Римарук из фонда Вернись живым. Благодаря ему и людям, которые помогают фонда, наше подразделение мог изучать врага днем ​​и ночью, с воздуха и из укрытия. Находить и уничтожать орков ", - пишут военные.

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В бригаде рассказали о том, как видео "страйков" поражают пользователей рунета.

"Когда мы публикуем видео поражений сил пророссийских наемников, на новостных сайтах российских изданий начинается истерика. Да-да, именно на российских, а не сайтах карманных республик. Ибо на стороне "шахтеров" российским оружием против Украины воюют именно русские. И мы все о это давно знаем", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что по большей части русские возмущаются смертям своих друзей-захватчиков.

"Сотни комментаторов сыплют проклятиями. Угрожают использовать видео в международных судах (решение которых Россия сама же и не выполняет). Возмущаются, что обстреливают и убивают их сограждан, родственников и друзей, которые по своей глупости, желанию подзаработать и недальновидности решили уйти из оружием на украинскую землю. Оружием российского производства. Конечно, они хотели нас обстреливать и не получать ответа. А потом под видом перемирия полностью отобрать оккупированый Донбасс. Но так не получится. Это 93 бригада Холодный Яр никогда не отступает и всегда возвращаеться", - пишут военные.

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