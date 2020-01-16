"Хочет забрать пулю, которая едва не лишила его жизни" - врачи спасли раненого снайпером бойца

Автор: Fb/Сергей Рыженко Украинский боец Роман держит в руках пулю, что чуть ли не лишила его жизни

Простое человеческое счастье - жить, дышать и ждать встречи с близкими.

Говорит 41-летний боец Роман из Луцка. Он получил тяжелейшее снайперское пулевое ранение возле поселка Водяное в Донецкой области.

Пуля разорвала ему плечевую артерию, разбила грудину и оставила мало шансов остаться живым и сохранить руку.

"Врачи 61 ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез, остановив кровотечение - потеря крови больше двух литров. Теперь он стал наслаждаться каждым мгновением своей жизни", - пишет главврачь Мечникова Сергей Риженко в Facebook.

Воин с нетерпением ждет встречи с женой, дочкой Евой, сыном Северином и мамой.

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"Как память, просит забрать пулю, которая чуть не лишила его жизни. Давать веру изувеченным, воплощать мечты, находить все доброе в людях помогают сестры и врачи Мечникова", - додает врач.

В зоне проведения ООС 24-летний старший лейтенант Владимир получил тяжелое огнестрельное ранение. Вероятно, от вражеского снайпера. Пуля вошла под левым глазом и вышла через височную кость, раздробив кости черепа на своем пути.