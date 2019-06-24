Хлопковые коврики в детских комнатах - новый тренд, - рассказали об особенностях бизнеса на трикотажной пряже

Фото: Предоставлено Ольгой Симоновой

Трикотажную пряжу можно сделать собственноручно, однако придется потратить около 2 часов на моток в 10 метров. В промышленных масштабах, на эту же работу достаточно 10 минут. Для работы нужны специальные машины для нарезки ткани, растяжения и намотки нити. На запуск небольшого цеха с несколькими работниками нужно около 300 000 гривен.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Ольга Симонова из Мариуполя Донецкой области. Она в марте 2019 года запустила производство трикотажной пряжи под брендом "BARWA".

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"Около 10 лет вяжу. Во втором декрете попыталась делать вещи из трикотажной пряжи, и другие материалы отошли на второй план. Такая пряжа больше, результат получаю в два раза быстрее, - вспоминает Ольга, - Начала интересоваться технологией ее изготовления и изучать рынок. Много читала и смотрела тематические видео, изучала особенности сырья, необходимого для производства. Поняла, что это не мегасложная технология и я вполне смогу ею овладеть".

Автор: Предоставлено Ольгой Симоновой Сейчас очень популярно украшать детские комнаты изделиями из трикотажной пряжи

На старт потратили 300 тысяч гривен. 196 тысяч получила от проекта "Украинский донецкий кулак". Для производства нужно помещение, машины для прорезки ткани, и для вытягивания и намотки нити. Для работы Ольга выбрала турецкий трикотаж. Перед запуском в производство, проверяла качество ткани на собственных вязаных изделиях.

"Сейчас очень популярно украшать детские комнаты изделиями из трикотажной пряжи. Делают коврики разных цветов в виде головы медвежонка, большие корзины для игрушек, пуфики и подушки. Такие вещи гипоаллергенные, потому, что нити из хлопка, - отмечает Ольга, - Сейчас уже много производителей трикотажной пряжи, цены примерно одинаковые. Неопытные вязальщицы не сразу могут понять качество нитей. Затем в процессе эксплуатации, изделия могут кошлатиться, как на некачественной футболке".

Автор: Предоставлено Ольгой Симоновой На старт потратили 300 000 гривен

Вещи из трикотажной пряжи вяжут быстрее. Нужно от нескольких часов для шарфика и день-два для пуфика или ковра. На среднюю сумочку идет 2 мотки пряжи. 1 моток на бабине стоит 175 гривен, в нем около 10 метров.

"Трикотажная пряжа растягивается. Даже ткань одного качества, но разного цвета может давать разную длину при вытягивании, - отмечает Ольга, - По сути для небольших объемов трикотажную пряжу можно сделать и самим. Надо купить трикотажное полотно, разметить и порезать по особой технологии, чтобы получилась длинная нить одинаковой ширины. Но этот процесс достаточно длительный".

На изготовление одной мотка надо около 10 минут, если есть готовое полотно для нарезки. На выбор три ширины пряжи: "Стандарт" - 7-9 мм, "Лайт" - 5-7 мм, и "Ультра лайт" - 3-5 мм, с которой можно связать даже детские панамки. В ассортименте есть 17 цветов, чаще всего покупают нейтральные цвета "Пыльная роза", "Молочные" и яркие лимонные и бирюзовые.

Автор: Предоставлено Ольгой Симоновой В ближайший хотели бы открыть свой шоу-рум в Мариуполе

Целевая аудитория BARWA - это вязальщицы и все женщины, которые занимаются хенд мейдом. Уже есть постоянные клиенты со всей Украины. Был заказ из Греции. Продают нити через сайт barwa.in.ua и социальные сети. Заказ высылают по почте.

"Онлайн бизнес очень конкурентный. И чтобы тебя искали и находили, надо проплачивать рекламу и прикладывать определенные усилия, - рассказывает Ольга, - В ближайший хотели бы открыть свой шоу-рум в Мариуполе".

35-летняя Ольга Симонова по образованию психолог и экономист. Долгое время работала по специальности. Но во втором декрете решила изготавливать трикотажную пряжу под брендом "BARWA".

Чтобы разрисовать шелковый платок надо использовать специальную ткань и краски. Шелк из магазина тканей не годится для батика, потому что его дополнительно обрабатывают. Также нужны краски для батика и натуральные кисти. В общем, на минимальный набор для росписи по шелку надо около 1000 гривен и несколько дней на работу.