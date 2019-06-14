Гройсман приказал немедленно решить проблему с водоснабжением на Донбассе

Гройсман поручил восстановить водоснабжение жителям Донбасса. Фото: Nashemisto

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил обеспечить жителей Донецкой и Луганской областей питьевой водой.

Гройсман приказал неотложно принять меры для обеспечения жителей Донбасса питьевой водой. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Одновременно необходимо провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на период отсутствия централизованного водоснабжения будет обеспечен подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и ​​территориях.

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