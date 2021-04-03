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суббота, 03 апреля 2021 09:37

Гражданский получил осколочное ранение. Оккупанты в Донбассе стреляли из ракетного комплекса

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Гражданский получил осколочное ранение. Оккупанты в Донбассе стреляли из ракетного комплекса
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате враждебных действий 2 военнослужащих получили ранения. Противники осуществляли обстрелы в районе населенного пункта Красногоровка. В результате этого гражданское лицо получила осколочное ранение, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Пищевик, Красногоровка и Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров и крупнокалиберных пулеметов. Возле Светлодарска, Новотошковского и в направлении поселка Новолуганское противник использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

У поселка Опытное российские оккупанты стреляли еще и с противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка они стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков - из стрелкового оружия.

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"В результате вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командования воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получила осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Кроме этого, противники обустраивали новые оборонительные сооружения длиной около 100 м в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. Это грубое игнорирование достигнутых Минских договоренностей.

Российская Федерация готовит комплекс мер для провокаций на линии соприкосновения сторон на Донбассе. Оккупанты могут попробовать продвинуться вглубь территории Украины.

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