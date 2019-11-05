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вторник, 05 ноября 2019 07:35

Гранатометы, минометы и вооружения БМП: на Донбассе активизировались боевики

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Гранатометы, минометы и вооружения БМП: на Донбассе активизировались боевики
3 ноября потерь среди украинских военных не было. Фото: atr.ua

4 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Стреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" российские оккупационные войска осуществили 10 обстрелов неподалеку Водяного, Марьинки, Красногоровки, Пищевика, Старогнатовки и Гнутово.

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В районе группировки "ПІВНІЧ" тоже было 10 обстрелов вблизи Новотошковское, Новолуганское, Хутора Вольного, Крымского, Троицкого, Железного и Новгородского.

С начала этих суток обстрелов не было.

3 ноября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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