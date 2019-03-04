Гранатометчики 30-й бригады "удалили Прыщ": яркие фото

Бойцы 30-й механизированной бригады уничтожили позицию боевиков "Прыщ".
Так назвали ближайшую враждебную огневую точку и укрытия наши бойцы на своих позициях в ООС, сообщает 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в Facebook.
Как надоедливый маленький нарост на теле человека, так же надоедливый он был украинской земле и нашим ребятам. Вывести бойцы решили это безобразие под корень "
Лучший гранатометчик Сухопутных войск, который является военнослужащим одного из наших подразделений, знает методы борьбы с "паразитами".
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На Донбассе Украинские военные уничтожили ЗИЛ боевиков, который подвозил вооружения на позиции.
Ликвидировали вражескую технику на Светлодарском направлении в субботу, 2 марта.
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