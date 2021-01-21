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четверг, 21 января 2021 13:01

Говорили 54 мин. Следствие вырезало 3 слова: "Мы убили журналистов", - вспоминает Виталий Маркив в свежем номере журнала "Країна"

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- Есть процедура, когда новенькие в камере представляются, - вспоминает военнослужащий Национальной гвардии Украины 31-летний Виталий Маркив. Суд города Павия отправил его за решетку на 24 года по обвинению в убийстве на Донбассе итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова. - Есть "приемлемые" преступления и неприемлемые: педофилия, издевательство над женщинами. Погон не любят. Я сразу сказал, что военный. Разговор-знакомство с сокамерником длился 54 минуты. Следствие из них вырезало 3 слова: "мы убили журналистов". Суд 3 года трактовал их как чистосердечное признание. На самом деле, я говорил "были убиты журналисты". Переводчица сделала, как было нужно.

Маркив отсидел 1222 дней тюрьмы строгого режима. Оправдан.

- Самый нелепый фейк - мотивационная часть моего приговора. Итальянское правительство признало, что Крым аннексирован Россией, на Донбассе - агрессия РФ. А судья в Павии - нет. Для нее в Украине идет гражданская война, России там нет, сепаратисты защищали журналистов и мирных жителей, наши войска - карательные группировки. Такое впечатление, что им привезли папку из-за поребрика и перевели на итальянский, - говорит Виталий Маркив.

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Подробности читайте в "Країні" №3 (556) от 21 января 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться, подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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21
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