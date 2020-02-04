Главное, что Ермак осознает проблемы Донбасса - политолог Валентин Гладких

Одной из проблем восстановления Донбасса вопрос, каким образом мотивировать людей там оставаться. Фото: narodna-pravda.ua

Месседж о поиске инвесторов рассчитан на украинцев.

"Именно на тех, которые не понимают что мы деоккупируем и для чего. Я, как человек который там родился и вырос, могу вам сказать откровенно - там все мертвое. Т Пусть попробуют дать ответ на вопрос что там будет послеосвобождения и кто захочет делать силиконовую долину из района с экологической катастрофой, нехваткой людей, разбитой инфраструктурой", - говорит Gazeta.ua политолог Валентин Гладких.

Ермак говорит о том, что главное - вернуть захваченные территории.

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"Чтобы говорить о восстановлении Донбасса надо почитать историю Боснии. Однако позитив заключается в том, что Ермак осознает, что проблемы есть и ее приходится решать. Но он слишком оптимистичен", - добавляет эксперт.

О деоккупации Донбасса говорят постоянно.

"Может господин Ермак имеет больше информации по реинтеграции Донбасса. Возможно эти сроки привязаны к выборам в местные органы власти у нас", - добавляет эксперт.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что о восстановлении Донбасса после боевых действий думают уже сейчас и ищут "доноров". "Может, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом. Безусловно, мы уже сегодня говорим и думаем о развитии", - подчеркнул чиновник в интервью YouTube-канала KRYM.