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пятница, 18 февраля 2022 21:58

Главари ЛДНР записали обращение об эвакуации несколько дней назад - Bellingcat

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Главари ЛДНР записали обращение об эвакуации несколько дней назад - Bellingcat
Главари записали свои видео еще 16 февраля. Фото: Twitter

Руководители кафиров в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали видеообращение об эвакуации в Россию 16 февраля.

Это установили расследователи Bellingcat.

"Главред ЛНР опубликовал видео об эвакуации в официальном издании, но из метаданных видно, что файл создан два дня назад. В Telegram хранятся метаданные", – написал исследователь Эрик Толер.

Этим днем датировано и видео Пушилина.

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"Пушилин сделал то же самое! Итак, сообщения обоих, и ЛНР, и ДНР, об эвакуации, очевидно, были записаны в среду", – пишет Толер.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.

В Украине заверили, что наступления не будет.

Завтра по поручению президента на фронт отправят часть министров и депутатов. Они посетят обстрелянные места.

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